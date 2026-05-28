Расписание автобусов № 2 и № 72 изменится в Нижнем Новгороде с 1 июня

С 1 июня изменится расписание автобусного маршрута № 2 в утренние часы по будням. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).
Главной целью изменений является синхронизация графиков с отправлением автобусов № 72 от остановки «Автовокзал Щербинки». Корректировку провели на основе анализа обращений нижегородских пассажиров.
Ранее транспортные средства обоих маршрутов в отдельные моменты следовали друг за другом с минимальным временным разрывом. Это приводило к неравномерным интервалам ожидания. Обновленное расписание появится на портале АСИП во второй половине дня.
