Концерты Димы Билана и «Тату», литературный мастер-класс и фестиваль йоги

30 мая в 20:00 в Embargo выступят еще одни суперзвезды российской поп-сцены — группа t.A.T.u. Группа была создана в 1999 году, в мае 2003 участвовала в «Евровидении», заняв третье место. В октябре 2005 года дуэт выпустил свой второй международный альбом Dangerous and Moving, получивший статус платинового и породивший несколько международных хитов. В 2011 году «Тату» официально распались, однако с 2014 года воссоединяются для концертов.