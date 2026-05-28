Мэрия Нижнего Новгорода объявила режим ЧС из-за обвала под канаткой

Источник: Живем в Нижнем

Мэрия Нижнего Новгорода объявила режим повышенной готовности из-за оползня на склоне Кошелевского оврага. Соответствующее постановление подписано 27 мая.

Почва съехала с непрочного участка. Решение о введении особого режима приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ещё в конце апреля. Теперь на склоне планируют провести аварийно-восстановительные работы, чтобы землю не размывало дальше и не появлялись новые оползневые деформации.

Администрации Нижегородского района поручили установить информационные щиты по границам опасного участка и постоянно следить за обстановкой.

Заниматься ликвидацией оползня и устройством дренажа будет Управление инженерной защиты города. Деньги на работы возьмут из бюджета 2026 года.

Как сообщалось ранее, Бастрыкин заинтересовался оползнями в нижегородской деревне Карабатово.