Коллекция музея завода ОМК пополнилась личными вещами Пьера-Эмиля Мартена

Почти 40 предметов, принадлежавших семье Пьера-Эмиля Мартена, выдающегося французского металлурга и изобретателя XIХ века, пополнили коллекцию Музея истории ВМЗ в Выксе Нижегородской области. Вещи и документы лично привезла в Выксу и передала в музей завода ОМК праправнучка Мартена Катрин Колганофф.
В музей завода ОМК мадам Колганофф передала переписку с деловыми партнерами, фотографии и другие документы из архива семьи Мартена. Среди экспонатов — предметы, связанные с французским бытом семьи второй половины XIX века, в том числе, масляная лампа с инициалами Эмиля Мартена, игральные карты, шкатулка для писем, камертон, лорнет и другие вещи. В дальнейшем в музее в Выксе будет открыта отдельная экспозиция, посвященная создателю мартеновских печей.
Как отметила Катрин Колганофф, семья Пьера Мартена несколько веков занималась металлургией, поэтому задачей своей семьи она видит сохранение истории отрасли для будущих поколений. Передать личные вещи в дар музею завода ОМК она решила, вдохновившись примером, как в России, в частности, в Выксе сохраняют промышленное наследие.
Во время поездки в Выксу госпожа Колганофф побывала на территории «Шухов-парка», где с конца 2025 года центральное место занимает отреставрированная гиперболоидная башня гениального инженера Владимира Шухова. Именно она с 30-х по 70-е годы XX века являлась частью системы водоснабжения мартеновского цеха выксунского завода. В дальнейшем в «Шухов-парке» появится уличная экспозиция «Сад Мартена», где будут представлены сохранившиеся части мартеновских печей, станки, и другие объекты, когда-то участвовавшие в историческом производстве.
«Сейчас во Франции имя Пьера Мартена знают только специалисты из металлургической отрасли. Очень важно популяризировать и больше рассказывать о мировом инженерном наследии, чтобы молодежь понимала, что без знания своего прошлого сложно построить устойчивое настоящее», — отметила во время визита в Выксу Катрин Колганофф.