Во время поездки в Выксу госпожа Колганофф побывала на территории «Шухов-парка», где с конца 2025 года центральное место занимает отреставрированная гиперболоидная башня гениального инженера Владимира Шухова. Именно она с 30-х по 70-е годы XX века являлась частью системы водоснабжения мартеновского цеха выксунского завода. В дальнейшем в «Шухов-парке» появится уличная экспозиция «Сад Мартена», где будут представлены сохранившиеся части мартеновских печей, станки, и другие объекты, когда-то участвовавшие в историческом производстве.