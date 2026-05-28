Врачи убили заморозкой раковые клетки в печени волгоградца

Первую в регионе операцию по заморозке раковой опухоли провели специалисты рентгенохирургического отделения Волгоградского областного клинического онкодиспансера. В облздраве сообщили, что криодеструкция была проведена 58-летнему пациенту. Мужчину выписали на четвертый день после этой высокотехнологичной операции.