Врачи убили заморозкой раковые клетки в печени волгоградца

Первую в регионе операцию по заморозке раковой опухоли провели специалисты рентгенохирургического отделения.

Первую в регионе операцию по заморозке раковой опухоли провели специалисты рентгенохирургического отделения Волгоградского областного клинического онкодиспансера. В облздраве сообщили, что криодеструкция была проведена 58-летнему пациенту. Мужчину выписали на четвертый день после этой высокотехнологичной операции.

Пациент проходил химиотерапию и боролся с метастазами в печени, но злокачественная опухоль все равно продолжала расти. Тогда было принято решение заморозить очаг заболевания.

— Операция проводилась с помощью современной ангиографической установки, которая помогла хирургам точно и без повреждения окружающих жизненно важных анатомических структур установить криозонды. А затем была произведена заморозка опухолевой ткани — из-за резкого перепада температуры злокачественные клетки погибли, — рассказали в облздраве.

Криодеструкция — процесс разрушения злокачественного новообразования с применением экстремально низких температур. Она не требует специальное обезболивание и длительную госпитализацию. Спустя сутки после такой операции пациента перевели в профильное отделение, а вскоре и выписали.

Фото: облздрава.

