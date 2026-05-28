«Нелюди добрались и до центра?»: волгоградцы спасают отравленного неизвестным бездомыша

Сегодня, 28 мая, в Центральном районе Волгограда неизвестный отравил бездомную собаку, обитавшую долгое время на ул. Глазкова. Как рассказали очевидцы произошедшего, инцидент произошел возле многоквартирного дома № 16. Сейчас горожане пытаются спасти животное при помощи ветврачей.

Уточняется, что собака была найдена жителями дома в беспомощном состоянии. Судя по кадрам, отрава была подмешана вместе с влажным кормом, который догхантер скинул возле одного из домов. На помощь дворняге пришли местные жители, которые не смогли оставить умирающее животное без помощи.

Волгоградцы отвезли пса в ветеринарную клинику, где врачи сейчас борются за его жизнь.

Напомним, серия жутких расправ над бездомными животными произошла в поселке Горьковском Волгограда весной этого года. Неизвестный не просто убивал собак, но и издевался над их трупами. Местные жители убеждены, что «маньяк» проживает с ними по соседству в то время, как полиция проводит проверку.

Фото и видео: читатели V102.RU.