Строительство ФОКа на улице Родионова подошло к нулевому циклу

Дирекция по строительству приступила к нулевому циклу возведения ФОКа на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает СЗ НО Дирекция по строительству.
Начинается устройство фундаментов.
Новый двухэтажный ФОК будет состоять из 3-х блоков, в составе которых появятся спортзал с трибунами на 750 мест и каток с искусственным льдом. Спортивный объект будет рассчитан на 170 спортсменов в смену (без учета зрителей).
Строительство ведется по концессионному соглашению регионального правительства с ООО «Вторая нижегородская инфраструктура спорта», входящем в ГК «Дирекция по строительству».
«Подрядчик завершает работы по устройству буроинъекционных свай, — рассказал исполняющий обязанности первого замминистра строительства Нижегородской области Алексей Левашкин. — После укрепления грунтов подрядчик приступит к армированию и бетонированию фундаментной плиты».
Сейчас на стройплощадке работают более 20 специалистов.
«Одновременно ведется активная разработка котлована под устройство плиты на втором блоке», — добавил руководитель проекта АО «СЗ НО “Дирекция по строительству” Владимир Макарищев.
Основные строительно-монтажные работы должны завершиться к концу 2026 года.
Справка.
Спортивное учреждение возводят на месте недостроенного ФОКа (возводить его еще в 2014 году начала компания «Регион-НН»). Из-за финансовых трудностей концессионера работы были приостановлены. В октябре 2025 года Дирекция приобрела ООО «Вторая нижегородская инфраструктура спорта», которое выступает концессионером.