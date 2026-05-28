Строительство ФОКа на улице Родионова подошло к нулевому циклу

Рабочие на 95% завершили укрепление грунтов.

Источник: Время

Дирекция по строительству приступила к нулевому циклу возведения ФОКа на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает СЗ НО Дирекция по строительству.

Начинается устройство фундаментов.

Новый двухэтажный ФОК будет состоять из 3-х блоков, в составе которых появятся спортзал с трибунами на 750 мест и каток с искусственным льдом. Спортивный объект будет рассчитан на 170 спортсменов в смену (без учета зрителей).

Строительство ведется по концессионному соглашению регионального правительства с ООО «Вторая нижегородская инфраструктура спорта», входящем в ГК «Дирекция по строительству».

«Подрядчик завершает работы по устройству буроинъекционных свай, — рассказал исполняющий обязанности первого замминистра строительства Нижегородской области Алексей Левашкин. — После укрепления грунтов подрядчик приступит к армированию и бетонированию фундаментной плиты».

Сейчас на стройплощадке работают более 20 специалистов.

«Одновременно ведется активная разработка котлована под устройство плиты на втором блоке», — добавил руководитель проекта АО «СЗ НО “Дирекция по строительству” Владимир Макарищев.

Основные строительно-монтажные работы должны завершиться к концу 2026 года.

Справка.

Спортивное учреждение возводят на месте недостроенного ФОКа (возводить его еще в 2014 году начала компания «Регион-НН»). Из-за финансовых трудностей концессионера работы были приостановлены. В октябре 2025 года Дирекция приобрела ООО «Вторая нижегородская инфраструктура спорта», которое выступает концессионером.