Как в регионах готовятся к купальному сезону

Купальный сезон в Черноземье ещё не начался — официально он стартует только с 1 июня. При этом практически все надзорные органы уже отчитались, что пляжи готовы и проверены на безопасность.
Всё проверят.
Так, мэрия Воронежа ещё в марте утвердила перечень мест для массового отдыха, купания, туризма и спорта на водных объектах общего пользования, расположенных на территории областного центра. Соответствующий документ опубликовали на сайте городской администрации. В перечень включили пять пляжей.
Это места массового отдыха, купания, туризма и спорта, расположенные на Воронежском водохранилище: в 0,8 км южнее автодороги М-4 «Дон» и в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж «Пески»; у северной границы водохранилища, в 120 км на юго-запад от автодороги М-4 «Дон» на территории Железнодорожного района Воронежа; в 1,2 км северо-западнее железнодорожного моста на территории ООО «Клинический санаторий им. Горького»; на левом берегу водохранилища в парке «Дельфин» и у Петровской набережной в районе Чернавского моста.
Перед открытием каждый водоём проходит обязательную проверку дна водолазами, а пробы воды должны получить одобрение Роспотребнадзора.
Напомним, летом прошлого года все городские пляжи оказались для воронежцев под запретом из-за своего санитарного состояния. Горожанам тогда рекомендовали спасаться от жары в открытых бассейнах и аквапарках, где следят за качеством воды — их в Воронеже и под Воронежем немало.
Без стекла, коряг и крыс.
В Курской области в этом сезоне откроют 31 пляж, об этом заявили в региональном МЧС. Лидером по числу зон отдыха станет Курск, там подготовят 10 пляжей. В Курчатове заработают три, в Конышевском и Советском районах — по два. Спасатели МЧС будут дежурить на пляжах весь сезон.
«В прошлом году мы удалили с пляжей более 500 детей, находящихся там без присмотра родителей, и 140 граждан в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Курского МЧС Александр Иванов.
В Тамбове к лету готовят 11 официальных пляжей. В этот список вошли участки у «Паруса», «Эльдорадо», парка «Дружба», парка «Детский», МНТК «Микрохирургия глаза», два пляжа на карьере «Ласковский», а также зоны отдыха в Бокино, Периксе и Тригуляе. Отдельно утверждён перечень опасных мест, где купание запрещено. Таких участков 25, на них планируют установить 64 предупреждающих знака. Всего в регионе подготовят к сезону 65 муниципальных пляжей. Это на четыре меньше, чем в прошлом году. В то же время в Токаревском, Уваровском и Уметском округах появится по одному дополнительному месту для купания.
В Липецкой области к летнему сезону планируют открыть 68 официальных пляжей, из них четыре — в областном центре. Это Центральный городской и пляжи в районе Сокола, НЛМК и ЛТЗ. Как сообщили в пресс-службе мэрии Липецка, на общественных пространствах специалисты уже провели обработку от клещей, личинок насекомых и дератизацию — уничтожили крыс. Кроме того, заключены договоры на обслуживание мобильных туалетных кабин и вывоз мусора. Сейчас работники занимаются ремонтом и покраской урн, кабин для переодевания и лавочек. Водолазы тщательно обследуют дно городских пляжей. Специалисты анализируют пробы воды из реки и питьевых фонтанчиков.
В Орловской области с 1 июня планируют открыть 35 пляжей для отдыха. По информации регионального МЧС, они заработают, если будут соблюдены четыре важных условия: организуют спасательный пост со средствами спасения, обозначат пределы зоны купания, оборудуют место для купания детей на мелководье, а дно обследуют водолазы. Последнее — задача регионального МЧС.
«На сегодняшний день 90% пляжей уже прошли водолазное обследование. Работа в данном направлении продолжается», — сообщила главный государственный инспектор по маломерным судам Орловской области Елена Переверзева.
На Белгородчине обследование дня водоёмов водолазы-спасатели начали ещё в середине апреля. Летом здесь будут действовать 120 пляжей, на шесть меньше, чем в прошлом году — закроют пять пляжей в Грайворонском и один в Борисовском округе из-за опасной оперативной обстановки.
Сколько было утонувших?
В купальном сезоне 2025 года в Курской области погибли 10 человек, включая двоих детей. Три человека утонули на неофициальных пляжах.
В Воронежской области летом 2025 года в водоёмах погибло 74 человека. Годом ранее было значительно меньше — 23 случая.
За лето 2025 года в Орловской области на воде произошло около 20 происшествий, в результате которых погибли 16 человек, включая одного ребёнка.
За купальный сезон 2025 года в Липецкой области утонуло 13 человек. При этом все трагические случаи произошли на «диких», не оборудованных для купания пляжах, а большинство утонувших находилось в состоянии алкогольного опьянения. Благодаря работе спасателей за лето удалось вытащить из воды и спасти 32 липчан.
В Тамбовской области летом прошлого года на водоемах погибли 10 человек, ещё как минимум одного человека удалось спасти. По данным Главного управления МЧС России по региону, большинство трагедий произошло на необорудованных пляжах и с нетрезвыми людьми.
На Белгородчине в прошлом году за лето утонули 9 человек, сотрудникам экстренных служб удалось спасти ещё девятерых отдыхающих.
«Общее количество происшествий на воде сократилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, — сообщил на недавнем брифинге начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов. — Ежегодно в регионе проводится работа по выявлению несанкционированных мест, которые активно используются белгородцами для отдыха на воде. Например, в 2025 году было выявлено 25 таких точек. Мы проводим работу и убеждаем собственников оборудовать места отдыха в соответствии со всеми установленными нормами. Особое внимание уделяем базам отдыха, расположенным на берегах водоёмов. Например, на одной из баз отдыха в Старом Осколе, где имелся необорудованный пляж, два года назад утонул ребёнок. Дежурство спасателей на пляже не обеспечивалось, за безопасностью никто не следил. За это время мы провели работу и убелили собственников создать на этом месте официальный пляж, чтобы не допускать похожих трагедий в будущем и сделать отдых максимально безопасным».
Кстати.
Купаться в водоёмах, где установлен предупреждающий знак, категорически запрещено. По закону, за это нарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии с региональными КоАП РФ. Размер штрафа будет варьироваться в зависимости от того, где было совершено нарушение. Штраф могут выписать спасатели МЧС, полицейские или представители местной администрации.
В запрещённых местах лучше ловить рыбку, а не купаться. Фото автора.