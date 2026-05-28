Как в регионах готовятся к купальному сезону

«Общее количество происшествий на воде сократилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, — сообщил на недавнем брифинге начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов. — Ежегодно в регионе проводится работа по выявлению несанкционированных мест, которые активно используются белгородцами для отдыха на воде. Например, в 2025 году было выявлено 25 таких точек. Мы проводим работу и убеждаем собственников оборудовать места отдыха в соответствии со всеми установленными нормами. Особое внимание уделяем базам отдыха, расположенным на берегах водоёмов. Например, на одной из баз отдыха в Старом Осколе, где имелся необорудованный пляж, два года назад утонул ребёнок. Дежурство спасателей на пляже не обеспечивалось, за безопасностью никто не следил. За это время мы провели работу и убелили собственников создать на этом месте официальный пляж, чтобы не допускать похожих трагедий в будущем и сделать отдых максимально безопасным».