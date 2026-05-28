Более 300 предпенсионеров трудоустроили в Астраханской области в 2026 году

Свыше 300 предпенсионеров и почти 40 пенсионеров из Астраханской области трудоустроили с начала года при поддержке службы занятости, сообщили в ведомстве. Кадровые центры оказывают помощь по нацпроекту «Кадры».
Самыми популярными профессиями среди предпенсионеров в этом году стали рыбак прибрежного лова, овощевод, водитель, продавец и повар. Пенсионеры чаще выходят работать подсобными рабочими, машинистами насосных установок и бухгалтерами.
Жители региона старше 50 лет могут бесплатно пройти обучение через службу занятости. Так, 97 предпенсионеров и пенсионеров уже приступили к повышению квалификации по профилям медицинских и педагогических работников, IT-специалистов, а также к обучению на монтажников телекоммуникационного оборудования и пекарей.
При этом в каждом центре «Работа России» работает проект «Новые горизонты» для старшего поколения. Специалисты проводят тренинги по социальной адаптации, профориентацию и помогают освоить современные методы поиска работы. В 2026 году в проекте уже участвовали 185 человек.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.