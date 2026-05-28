Шумный горнолыжный центр Волгограда признан виновным в нарушении санитарных норм

Склон «Акватория» превышал допустимый уровень шума и получил штраф 10 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

Жители поселка Горная Поляна всю зиму жаловались в РПН, прокуратуру и главе СК на круглосуточную работу снегогенераторов горнолыжного центра в Санаторном, который мешает им спать. 28 мая Кировский районный суд Волгограда признал ООО «Акватория» виновным в нарушении санитарных норм из-за превышения уровня шума, сообщили в областной прокуратуре.

Суд установил, что 17 февраля 2026 года с 11.40 до 13.30 в Кировском районе зафиксировали превышение допустимого уровня шума от использования двух установок для снега. Биолог Центра гигиены и эпидемиологии подтвердил этот факт и значительное воздействие на жителей рядом расположенных домов. В итоге компанию оштрафовали на 10 тысяч рублей. Но постановление в законную силу еще не вступило. Его могут обжаловать.