Шумный горнолыжный центр Волгограда признан виновным в нарушении санитарных норм

Суд установил, что 17 февраля 2026 года с 11.40 до 13.30 в Кировском районе зафиксировали превышение допустимого уровня шума от использования двух установок для снега. Биолог Центра гигиены и эпидемиологии подтвердил этот факт и значительное воздействие на жителей рядом расположенных домов. В итоге компанию оштрафовали на 10 тысяч рублей. Но постановление в законную силу еще не вступило. Его могут обжаловать.