В Воронежской больнице № 8 прошло профориентационное мероприятие

Профориентационное мероприятие для выпускников 11-х классов, студентов медицинских колледжей и вузов состоялось в Воронежской городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 8, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Привлечение молодых кадров в медицину отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ребята узнали о преимуществах целевой подготовки: дополнительных баллах на вступительных экзаменах, социальных льготах, стажировках и гарантии трудоустройства. Также им рассказали о поступлении в Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко по направлениям «Лечебное дело», «Кардиология», «Неврология», «Терапия» и «Пульмонология».
После для школьников и студентов провели экскурсию, чтобы они смогли познакомиться с работой больницы изнутри. В операционном блоке им показали новейшее оборудование и рассказали о современных методах проведения операций. Далее участники посетили реанимационное отделение, палаты интенсивной терапии кардиологического отделения и другие.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.