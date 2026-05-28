Поцелуй папы с дочкой звезды Playboy вызвал негодование волгоградцев

На видео папа с корзиной цветов подходит к девочке, вручает ей букет и нежно целует. Негодование вызвал и подарок, и поцелуй.

Больше миллиона просмотров набрал в соцсетях ролик, который выложила звезды Playboy из Волгограда Вера Анохина-Дикая. Мама сняла на видео школьную линейку своей старшей дочери, посвященной последнему звонку. Кадры неожиданно вызвали целый шквал эмоций у земляков.

«Все показушное, красивая картинка — надо моментом наслаждаться, а то привыкли все снимать», — пишет один из комментаторов.

«Обидно за детей, которые стоят рядом и которых никто не поздравил. Можно было и дома это сделать», — поддерживают другие.

Но больше всего негативных отзывов вызвал отцовский поцелуй.

«Что за отец целует дочь в губы? Парень — понятно, но отец?!» — негодуют хейтеры.

«Да ладно… Папа — в губы? Это просто треш!» — подхватывают другие недовольные.

«В губы могут целоваться только муж с женой!» — выносят вердикт блюстители нравственности.

Некоторые все же заступились за юную красавицу и ее родителя: «Не стоит лезть в чужую семью и давать советы».

Мама девочки также оставила под роликом свои комментарии.

«Моя девочка, люблю тебя, ты такая большая, горжусь тобой! Ты безумно добрая, красивая, а главное — воспитанная и стойкая. Сколько тебе пришлось выдержать буллинга от одноклассников, но ты доказала, что сильная, красивая духом и справедливая! Держи планку, будь Человеком с большой буквы, в остальном благословит Бог, а мы всегда рядом».

Видео: t.me/Dikaya_Vera.