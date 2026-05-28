Художницы и синхронистки взяли золото

27 мая на Российско-китайских молодежных летних играх было разыграно 17 комплектов.
наград. Во второй день соревнований спортсмены двух стран выступили в 11 видах спорта.
В синхронном плавании российские спортсмены выиграли три золотые медали. В технической программе дуэтов победу одержали Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова. В смешанных дуэтах первыми стали Владимир Першин и Арина Тумкина.
В групповых соревнованиях победу одержала команда в составе Эльвиры Алмазовой, Алисы Готальской, Александры Завьяловой, Александры Пищиковой, Анны-Марии Фомичевой, Лики Чечуры, Полины Чибисовой, Алисы Шевченко, Екатерины Штатновой, Александры Клениной и Варвары Барабашовой.
Российские спортсменки выиграли золотые медали и в художественной гимнастике — в групповом многоборье и командном первенстве. В личном многоборье победу одержала Алеся Найфонова. Второе место заняла Александра Кирюшина, третьей стала представительница Китая Сан Йитон.
В скалолазании в дисциплине «лазание на трудность» золотые медали завоевали китайские спортсмены. Среди юниоров победил Чу Ченбин, вторым стал Му Церун, третьим — Дмитрий Осоков. У юниорок первое место заняла Тан Ютин, второй стала Мария Силкина, третьей — Яна Мамаева.
Во дворце спорта «Янтарный» прошли матчи по баскетболу и волейболу. Российские баскетболистки обыграли соперниц со счетом 77:75, мужская команда победила со счетом.
95:62.
В соревнованиях по волейболу российские юниоры и юниорки выиграли все матчи без проигранных сетов.
В ушу было разыграно восемь комплектов медалей в дисциплинах саньда и таолу. По числу золотых медалей лидировали китайские спортсмены — 5:3.
Также представители Китая заняли призовые места в миксте по настольному теннису.
В городе Светлый прошли матчи одиночного и парного разрядов по бадминтону. В калининградском дворце спорта «Автотор-Арена» состоялись показательные выступления по самбо. В Зеленоградске прошли групповые игры по пляжному волейболу.
Х Российско-китайские молодежные летние игры продлятся до 31 мая.