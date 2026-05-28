Новый модульный медпункт возведут в деревне Елизарьево Томской области

Планируется, что его построят в 2028 году.

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) возведут в деревне Елизарьево Кривошеинского района Томской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщил и. о. руководителя областного департамента здравоохранения Юрий Воробьев.

Планируется, что новый ФАП появится в 2028 году. Необходимость замены старого медучреждения обусловлена малонаселенностью и труднодоступностью ряда населенных пунктов в Кривошеинском районе.

Кроме того, в 2026 году Кривошеинская районная больница (РБ) получит два аппарата УЗИ, что повысит качество медпомощи и позволит увеличить охват населения диспансеризацией. С начала года, по словам главного врача Кривошеинской РБ Максима Сиделева, диспансеризацию прошли 1678 человек, профосмотры — 171 житель.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.