Уссурийский производитель рыбы нарастит выпуск продукции

Компания «Рыбомиров» из Уссурийска в Приморском крае получила грант на обновление оборудования при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». За счет этого планируется нарастить выпуск продукции. Об этом сообщили в пресс-службе приморского правительства.
Предприятие выиграло 400 тысяч рублей в бизнес-акселераторе центра «Мой бизнес». Это позволит сделать продукты доступнее и расширить ассортимент.
Семейное производство работает в Уссурийске с 1994 года. Заместитель гендиректора Алена Муштакова говорит, что главное отличие компании — натуральный вкус, проверенные технологии и строгий контроль качества на всех этапах. В ассортименте — рыба горячего и холодного копчения, пресервы, вяленая и соленая продукция, а также готовые рыбные салаты.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.