В Прохоровском округе Белгородской области создадут центр реабилитации

Современный многопрофильный центр комплексной реабилитации для ветеранов СВО, пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья появится в Прохоровском округе Белгородской области при поддержке нацпроекта «Семья», сообщил глава администрации муниципалитета Антон Кулев.
Объект создадут на базе реконструируемого пансионата «Победа» имени почетного гражданина Белгородской области М. А. Деркач. Строители утеплят фасад, укрепят фундамент, перекрытия, кровлю и входные группы, заменят стеклопакеты, демонтируют балконы и лестничные пролеты, проведут капремонт здания. Также они заменят инженерные коммуникации и обновят покрытие проездов, пешеходных зон и спортивной площадки. Работы планируют завершить к декабрю 2027 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.