Власти планируют признать четыре дома на ул. Пушкинской в Железнодорожном ОКН

1907 / 2024 гг., фото: сайт Prussia39, скриншот Яндекс Панорамы.
Власти Калининградской области намерены включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ ансамбль жилых домов и «Дом жилой с кузницей» в поселке Железнодорожный Правдинского округа. Соответствующие проекты приказов подготовила Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области.
Речь идет об ансамбле жилых домов начала XX века на ул. Пушкинской, 8, 10 и 12, а также о «Доме жилом с кузницей» 1917 года постройки на Пушкинской, 2/14. Всем объектам планируют присвоить статус объектов культурного наследия местного значения. Также власти намерены утвердить предметы охраны, границы и режим использования территорий.
Согласно проектам документов, здания исключат из перечня выявленных объектов культурного наследия, в котором они находились с 2011 года, и внесут в единый госреестр ОКН.
В документах отмечается, что ансамбль домов на Пушкинской представляет собой сохранившийся образец городской застройки Гердауэна начала XX века. Три двухэтажных дома расположены в единой линии застройки исторической части поселка и формируют единую градостроительную композицию. В предмет охраны вошли объемно-планировочные решения зданий, черепичные крыши, кирпичные стены, декоративные элементы фасадов, наличники, карнизы и элементы фахверка.
1907 / 2021 гг., фото: сайт Prussia39.
Отдельный статус планируют присвоить «Дому жилому с кузницей» на пересечении бывших Берг-штрассе и Шталль-штрассе. В документах он описывается также, как сохранившийся образец жилой застройки начала XX века. Среди охраняемых элементов — аркада на восточном фасаде, мезонин с фронтоном, терраса, веранда, мансардная черепичная крыша, люкарны, декоративные наличники и крестовые анкеры стяжек.
Согласно данным сайта Prussia39, фасады домов на Пушкинской, 8 и 10 были отремонтированы в 2020 году.