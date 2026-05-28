Шесть человек заболели клещевым боррелиозом в Нижегородской области

По состоянию на 27 мая 2026 года в медицинские организации региона поступило 2 309 обращений по фактам присасывания клещей, из них 672 — у детей. Жалобы зарегистрированы в 49 муниципалитетах и в восьми районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Наибольшее число обращений зафиксировано в городских округах Бор (192) и Дзержинск (157), а также в Ветлужском (133) и Павловском (131) районах. В районах Нижнего Новгорода чаще всего жаловались жители Автозаводского (108), Приокского (118) и Советского (131) районов.
Зарегистрировано шесть лабораторно подтверждённых случаев иксодового клещевого боррелиоза среди взрослого населения: в Нижнем Новгороде, Тонкинском и Балахнинском округах. Во всех случаях заражение произошло на территории области.
Число обращений в 2026 году в целом ниже среднемноголетнего уровня — в 1,3 раза. По месту укуса распределение выглядит так: 38% — на придомовой территории, 32% — на садово-огородных участках, 16% — в лесу, 12% — в парках и скверах; зафиксированы также присасывания клещей в других регионах.
Лабораторно исследовано 3 225 клещей, в том числе 3 008 снятых с людей. Положительные находки выявлены в 392 случаях (17,2%). Обнаружено 7 клещей с вирусом клещевого энцефалита (0,2%) — в Шахунье, Боре, Шарангском и Уренском округах; 459 клещей инфицированы боррелиями (17,3%), 15 — эрлихиями (0,7%), 104 — анаплазмами (4,7%).
Экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином проведена 405 пострадавшим, из них 395 — детям. Прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 9 271 человек (116% плана), включая 989 детей. В регионе продолжаются акарицидные обработки.