Минтруда сказало, как белорусам получить больничный после увольнения с работы

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как в Беларуси можно получить больничный после увольнения с работы.
В ведомстве напомнили, что больничное пособие выплачивается в случае временной нетрудоспособности и также в виде пособия по беременности и родам.
— Оплату больничного после увольнения можно в двух случаях, — рассказали в пресс-службе.
Так, больничный выплатят, если уволенный работник заболел или получил травму в течение 30 дней с даты увольнения, и данный больничный длится 30 или более календарных дней. Если же заболеть после увольнения на меньший срок, то пособие не полагается. Также выплачивает пособие по беременности и родам, если право на него наступило в течение 30 календарных дней после увольнения.
При этом еще должны совпасть определенные условия. В частности, причина увольнения должна быть уважительная: переезд к супругу, зачисление в учебное заведение. Решение о выплате принимается в органах Фонда социальной защиты населения специальной комиссией.
Но еще пособие не выплатят, если в этот период работник уже получаете пенсию или работает по договору. Размер пособия составит 70% среднедневного заработка. Минимальный размер больничного определяют пропорционально установленной работнику норме неполного рабочего времени на день увольнения.
Чтобы пособие было назначено нужно обратиться в комиссию по назначению пособий в ФСЗН. Срок обращения по беременности и родам — не позднее 6 месяцев со дня возникновения права на пособие, по временной нетрудоспособности — не позднее 6 месяцев со дня, следующего за днем окончания больничного.
