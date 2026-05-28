Калининградские таможенники познакомили студентов с работой воздушного пункта пропуска

практике ознакомиться с работой воздушных ворот региона. Экскурсия была организована с целью погружения будущих специалистов в реальные условия профессиональной деятельности.
В ходе визита студенты наблюдали за процессом контроля багажа пассажиров международных рейсов. Им продемонстрировали работу рентгеновской техники и показали, как специалисты-кинологи участвуют в досмотровых мероприятиях. Кроме того, ребята познакомились с современными техническими средствами контроля, используемыми таможенниками, и подробно узнали о специфике работы таможенной службы именно в воздушном пункте пропуска.
Теоретическая часть мероприятия прошла в формате круглого стола. Студенты выступили перед сотрудниками таможенного поста с докладами и яркими презентациями. Таможенники активно включились в обсуждение: задавали будущим коллегам вопросы о практическом применении норм таможенного законодательства и делились собственными профессиональными советами.
Особенно ценным для первокурсников стало общение с выпускниками РАНХиГС, которые сегодня работают в Калининградской областной таможне. Они поделились личным опытом, рассказали о первых шагах в профессии, о том, с какими трудностями сталкивались в начале карьеры, и ответили на многочисленные вопросы студентов.
Организаторы отметили, что мероприятие не только укрепило существующее взаимодействие между вузом и таможней, но и оставило у ребят яркие впечатления. Экскурсия помогла первокурсникам лучше понять специфику будущей професс.