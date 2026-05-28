Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградские таможенники познакомили студентов с работой воздушного пункта пропуска

Студенты первого курса специальности «таможенное дело» Западного филиала Президентской академии РАНХиГС посетили таможенный пост Аэропорт Калининград, чтобы на.

Источник: KaliningradToday

практике ознакомиться с работой воздушных ворот региона. Экскурсия была организована с целью погружения будущих специалистов в реальные условия профессиональной деятельности.

В ходе визита студенты наблюдали за процессом контроля багажа пассажиров международных рейсов. Им продемонстрировали работу рентгеновской техники и показали, как специалисты-кинологи участвуют в досмотровых мероприятиях. Кроме того, ребята познакомились с современными техническими средствами контроля, используемыми таможенниками, и подробно узнали о специфике работы таможенной службы именно в воздушном пункте пропуска.

Теоретическая часть мероприятия прошла в формате круглого стола. Студенты выступили перед сотрудниками таможенного поста с докладами и яркими презентациями. Таможенники активно включились в обсуждение: задавали будущим коллегам вопросы о практическом применении норм таможенного законодательства и делились собственными профессиональными советами.

Особенно ценным для первокурсников стало общение с выпускниками РАНХиГС, которые сегодня работают в Калининградской областной таможне. Они поделились личным опытом, рассказали о первых шагах в профессии, о том, с какими трудностями сталкивались в начале карьеры, и ответили на многочисленные вопросы студентов.

Организаторы отметили, что мероприятие не только укрепило существующее взаимодействие между вузом и таможней, но и оставило у ребят яркие впечатления. Экскурсия помогла первокурсникам лучше понять специфику будущей професс.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше