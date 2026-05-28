Чернышенко назвал самый популярный предмет по выбору на ЕГЭ

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Обществознание является самым популярным среди школьников предметом по выбору на ЕГЭ, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В Москве в четверг проходит финал V Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди учителей обществознания.
«Обществознание как предмет, на который наш президент обращает внимание и говорит, что это правовая основа всей подготовки нашего подрастающего поколения, является еще и самым популярным среди учащихся предметом, по которому они выбирают ЕГЭ… Именно этот предмет выбрало в прошлом году более 300 тысяч наших учащихся», — сказал Чернышенко.
Он отметил, что в российских школах работают 65 тысяч учителей обществознания.
Целями V Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди учителей обществознания является популяризация профессии, развитие профессионального мастерства педагогов и повышение мотивации к педагогическому росту. Организатор конкурса — Всероссийский государственный университет юстиции.