Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чернышенко назвал самый популярный предмет по выбору на ЕГЭ

Чернышенко: обществознание является самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Обществознание является самым популярным среди школьников предметом по выбору на ЕГЭ, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В Москве в четверг проходит финал V Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди учителей обществознания.

«Обществознание как предмет, на который наш президент обращает внимание и говорит, что это правовая основа всей подготовки нашего подрастающего поколения, является еще и самым популярным среди учащихся предметом, по которому они выбирают ЕГЭ… Именно этот предмет выбрало в прошлом году более 300 тысяч наших учащихся», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что в российских школах работают 65 тысяч учителей обществознания.

Целями V Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди учителей обществознания является популяризация профессии, развитие профессионального мастерства педагогов и повышение мотивации к педагогическому росту. Организатор конкурса — Всероссийский государственный университет юстиции.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше