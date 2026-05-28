В подмосковном Чехове откроют детскую поликлинику на 500 посещений в смену

Детская поликлиника на 500 посещений в смену откроется 1 июня на улице Мира в городе Чехове при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Медпомощь в новой поликлинике будут получать почти 30 тыс. маленьких пациентов. Там расположены отделения педиатрии, стоматологии, неотложной помощи, отделения УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики и рентген-кабинет, а также кабинеты эндокринолога, дерматолога, аллерголога и других узких специалистов. В планах открыть на базе медучреждения дневной стационар и реабилитационное отделение.
В здании сделали удобные зоны ожидания, детские уголки. Кроме того, озеленили прилегающую территорию, оборудовали велопарковку и детскую площадку. Поликлиника оснащена современным медоборудованием, в том числе рентген-аппаратом на два места, УЗИ экспертного класса и лор-комбайнами. В новом медучреждении будут работать 45 врачей и 84 человека среднего медперсонала, которые перейдут из старых отделений. Планируется расширить штат, набрав еще 4 педиатров, 7 медсестер, 2 офтальмологов и хирурга.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.