Кассация отменила смягчение приговора воронежскому инспектору ДПС за взятку

В прошлом году Коминтерновский райсуд Воронежа установил, что Коноплянский в феврале 2022 года получил 30 тыс. руб. от пьяного водителя за непривлечение последнего к административной ответственности. Ему назначили семь лет колонии строгого режима и лишили звания старшего лейтенанта. При рассмотрении апелляционной жалобы осужденного, отрицавшего вину, местный облсуд смягчил наказание до трех лет и вернул ему звание. Защита в своих жалобах указывала, что водителя остановил другой сотрудник, который изначально проверял документы и мог обсуждать незаконное вознаграждение.