В детской библиотеке Тулы откроют новый центр развития

Там появятся площадки для мастер-классов и творческая студия.

Детский культурно-просветительский центр откроют в библиотеке Тулы после модернизации. Обновление проводится при поддержке нацпроекта «Семья», сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

По его словам, после завершения работ учреждение станет современным пространством для семейного досуга. В новом центре появятся игровые зоны для детей и родителей, площадки для мастер-классов, места для чтения и занятий, творческая студия, мастерская народных ремесел, а также медиапространство.

Дмитрий Миляев отметил, что для библиотеки уже закупают современное оборудование. Учреждение получило интерактивную панель для занятий с дошкольниками и учениками младших классов, а также лабораторный микроскоп. Кроме того, там установят новую мебель. Открыть обновленное пространство планируется к началу нового учебного года.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.