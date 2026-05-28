Американская торговая палата поедет на ПМЭФ в 2026 году

Напомним, ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня. Американская торговая палата в России и Росконгресс проведут два диалога «Россия — США». Такой бизнес-диалог состоится уже второй раз. Кроме того, впервые на форуме пройдет отдельная сессия о культурном измерении двусторонних отношений.