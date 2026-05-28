Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американская торговая палата поедет на ПМЭФ в 2026 году

Впервые на ПМЭФ пройдет отдельная сессия о культурных связях Росконгресса и Американской торговой палаты в России.

Источник: Комсомольская правда

Американская торговая палата в России (AmCham) примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году. Об этом сообщили RTVI в пресс-службе этой деловой ассоциации.

— Несмотря на все сложности последних лет, интерес к диалогу сохраняется. Мы видим запрос со стороны бизнеса, культуры и экспертов, — отметил глава палаты Роберт Эйджи.

Напомним, ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня. Американская торговая палата в России и Росконгресс проведут два диалога «Россия — США». Такой бизнес-диалог состоится уже второй раз. Кроме того, впервые на форуме пройдет отдельная сессия о культурном измерении двусторонних отношений.

В пресс-релизе подчеркнули: культурный обмен исторически оставался важным каналом связи даже в сложные периоды. Примеры — триумф русского балета в США, джазовая дипломатия и гуманитарные проекты XX века. Сегодня сотрудничество в культуре, энергетике, технологиях и Арктике сохраняет большой потенциал.

Ранее глава ассоциации итальянских предпринимателей подтвердил изданию, что около десятка итальянских компаний также примут участие в ПМЭФ, но не хотят афишировать свое присутствие.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше