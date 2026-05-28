В Воронеже прошел XXI фестиваль моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль»

XXI фестиваль моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» состоялся с 22 по 24 мая в Воронеже, сообщили в министерстве предпринимательства, торговли и туризма региона. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Туризм и гостеприимство».
«Фестиваль “Губернский стиль” является одним из мероприятий, способствующих развитию креативных индустрий и туризма в Воронежской области, что, в свою очередь, влияет на показатели качества жизни в регионе», — отметила заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Ольга Яковлева.
Большое конкурсное дефиле прошло 23 мая. Дизайнеры из 25 регионов России представили 71 коллекцию одежды, в которых передали образ своего края, соединив национальные традиции и современную моду. В результате Гран-при и путевку на Международный конкурс молодых дизайнеров «Русский Силуэт» завоевала коллекция «Послушайте» из Москвы от Инны Гриор.
