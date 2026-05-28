Газ отключили ещё в пяти домах в Калининграде и Холмогоровке из-за того, что жильцы не пустили проверяющих

Газоснабжение на Парковой аллее в Калиниграде, а теперь и ещё в нескольких домах, до сих пор приостановлено на законных основаниях. Об этом «Клопс» сообщили в АО «Калининградгазификация» в ответ на запрос редакции.
Как отмечено в письме, с понедельника, 25 мая, лишились голубого топлива два дома на Машиностроительной, а в среду, 27 числа, трубы отрезали в четырёхэтажке на Счастливой в Холмогоровке. Причина там та же самая, что и на Парковой аллее: специалисты не смогли попасть в некоторые квартиры для технического обслуживания. Часть жильцов не открыли двери.
По действующему с 1 марта 2026 года законодательству этого достаточно, чтобы отключить газ во всём доме — без дополнительного предупреждения. «Отказ заказчика или собственника помещения… в допуске … служит основанием для незамедлительного приостановления подачи газа без предварительного уведомления об этом заказчика», — цитируют в АО «Калининградгазификация» Правила пользования газом.
В письме отдельно подчёркнуто, что уведомления в управляющую компанию были направлены как положено: за 20 дней до проверки — 28 апреля, и за три дня — 15 мая.
Один из домов по Парковой аллее действительно уже подключён: 21 мая все жильцы предоставили специалистам доступ. Чтобы возобновить подачу газа в остальные дома, там нужно завершить обследование.
В «Калининградгазификации» подчёркивают: компания не хочет отключать добросовестных потребителей, но обязана выполнять требования закона — они направлены на безопасность жильцов. Технически отключить только «закрытые» квартиры, не затрагивая соседей, невозможно.
Спрогнозировать, сколько ещё домов могут оказаться в такой ситуации, в компании затруднились. Это зависит исключительно от того, как ответственно поведут себя хозяева квартир во время плановых проверок.
Если ваш дом попал в список отключённых — нужно обеспечить доступ специалистов «Калининградгазификации» во все квартиры. Графики проведения техобслуживания публикуются на сайте компании gaz39.ru.
Жители четырёхподъездного дома на Парковой аллее в Калининграде уже девятый день вынуждены обходиться без газа.