Комары способны учиться искать новых жертв по запаху популярного репеллента

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Молекулярные биологи из Франции, США и Аргентины выяснили, что комары не только постепенно становятся неуязвимыми к действию вещества DEET, самого популярного репеллента, но и также быстро учатся использовать его запах для обнаружения новых жертв. Это следует учитывать при разработке и использовании средств от комаров, сообщила пресс-служба американского Политехнического университета Виргинии.
«Традиционно считалось, что DEET или отпугивает комаров своим запахом, или же мешает им чувствовать запах человека. Проведенные нами опыты показали, что нервная система комаров может “перепрофилировать” связанные с ним сигналы и гибко менять их значение подобно тому, что происходило с собаками в опытах Павлова. Это открытие — большой сдвиг парадигмы в нейрофизиологии», — заявил профессор Политехнического университета Виргинии (США) Клеман Виноже, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Исследователи пришли к такому выводу при изучении того, как вещество DEET воздействует на комаров вида Aedes aegypti, распространяющих желтую лихорадку, вирус Зика и ряд других опасных заболеваний, ежегодно заражающих десятки миллионов человек по всей Земле. Растущая стойкость насекомых к этому репелленту побуждает ученых изучать то, как именно комары теряют чувствительность к его действию.
Для получения этих сведений ученые провели серию опытов, напоминающих по своей сути знаменитые эксперименты Ивана Павлова с собаками, в ходе которых он раскрыл механизмы формирования условных рефлексов. В ходе этих опытов ученые поместили в емкость с комарами специальные поилки, в которые подавалась или чистая кровь, или ее смесь с небольшим, но постоянно растущим количеством вещества DEET.
Последующие наблюдения показали, что со временем насекомые не только научились игнорировать запах этого соединения, но и начали ассоциировать его с самим фактом присутствия источников крови. Благодаря этому комары при контакте с реальными человеческими руками начали предпочитать садиться на те конечности, которые были обработаны репеллентом, а не на чистые руки, не защищенные спреем или кремом на базе DEET.
Появление подобных преференций у комаров, как отмечают ученые, говорит о наличии у них способности к формированию условных рефлексов, а также о необычной гибкости той части нервной системы насекомых, которая управляет обонянием. Это необходимо учитывать как при разработке новых репеллентов на замену DEET, так и при применении уже существующих спреев, кремов и других защитных средств в тех регионах мира, где комары распространяют опасные болезни, подытожили ученые.
О веществе DEET.
Вещество DEET представляет собой ароматическое органическое соединение, которое было создано в середине XX века по заказу армии США для защиты личного состава от кровососущих беспозвоночных. Точные механизмы его действия на комаров и прочих насекомых пока не известны, однако ученые предполагают, что DEET блокирует работу обонятельных рецепторов этих существ и вызывает неприятные ощущения у них при контакте с кожей, обработанной данным веществом.