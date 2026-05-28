Сколько яичных белков можно есть без вреда для здоровья

Врач‑диетолог, руководитель центра нормализации веса и пищевого поведения Наталья Круглова рассказала «Аргументам и фактам» о безопасной норме потребления белка и объяснила, стоит ли ограничивать употребление яичных белков.
По словам специалиста, взрослому человеку нужно получать 1−1,5 грамма белка на килограмм массы тела ежедневно. Для спортсменов или тех, кто стремится нарастить мышечную массу, эта норма может быть выше. У детей и подростков потребность в белке тоже нередко оказывается повышенной. При этом безопасный верхний предел — не более 2 граммов на килограмм массы тела.
Важно понимать: врачи оценивают общее количество белка в рационе, а не долю какого‑либо отдельного продукта. То есть значение имеет совокупное поступление вещества из мяса, рыбы, птицы, молочных продуктов, яиц и других источников.
Белок играет ключевую роль в формировании клеток и тканей организма. Однако длительное превышение рекомендованных норм может навредить здоровью. Избыток белка повышает риск развития мочекаменной болезни — особенно у людей с предрасположенностью к заболеваниям почек. Кроме того, чрезмерное потребление белка создаёт дополнительную нагрузку на пищеварительную систему и печень. Поэтому важно придерживаться сбалансированного рациона и не выходить за рамки установленных норм.