Сколько яичных белков можно есть без вреда для здоровья

По словам специалиста, взрослому человеку нужно получать 1−1,5 грамма белка на килограмм массы тела ежедневно. Для спортсменов или тех, кто стремится нарастить мышечную массу, эта норма может быть выше. У детей и подростков потребность в белке тоже нередко оказывается повышенной. При этом безопасный верхний предел — не более 2 граммов на килограмм массы тела.