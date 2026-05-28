В Калининграде в ночь на пятницу разведут мосты

В Калининграде в ночь с четверга на пятницу разведут мосты Высокий и Юбилейный. Чтобы смогли пройти суда. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.
Традиционно мосты разводят по готовности судов к проходу и после того как последний трамвай уйдет в депо.
Примерное время — с 23:00 до 05:00.
Водителей и пешеходов просят учитывать эту информацию.
