В Калининградской области задержали интернет‑мошенника, обманувшего нескольких покупателей пневматики

В Калининградской области полицейские задержали мужчину, который обманул несколько человек при продаже пневматического пистолета через интернет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг, 28 мая.
Все жертвы афериста откликнулись на объявления в социальной сети. Во время переписки злоумышленник требовал стопроцентную предоплату, а после получения денег прекращал общение и исчезал, добавляя людей в «чёрный список».
Оперативники установили личность подозреваемого: им оказался 21‑летний житель Нестеровского района. По предварительным данным, он обманул таким способом пять человек. Ущерб составил почти 85 тыс. рублей.
Мужчину задержали при силовой поддержке Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), максимальное наказание по статье составляет до пяти лет лишения свободы. Сейчас полицейские выясняют, мог ли задержанный быть причастен к другим эпизодам.
Студентка из Калининграда отдала мошенникам более 1,6 млн рублей, «спасая» родителей от уголовного дела.