Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковной Коломне отремонтируют мост через реку Северку

Запустить рабочее движение планируют в конце года.

Ремонт моста на Рязанском шоссе через реку Северку в городском округе Коломна проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сооружение расположено в селе Непецино, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Уточняется, на время капремонта движение транспорта предусмотрено по временной объездной дороге с временным мостом, который обустраивают на данном этапе. В работах задействованы 13 человек и 4 единицы спецтехники: строительный кран, каток, экскаватор и погрузчик.

Запустить рабочее движение по основному сооружению планируется в конце 2026 года. Это позволит обеспечить комфортный проезд жителей к парку, семейному центру помощи, школе, детским садам, больнице, Знаменскому храму, ж/д станции Непецино, близлежащим малонаселенным пунктам и трассе М-5 «Урал».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.