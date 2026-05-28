В подмосковной Коломне отремонтируют мост через реку Северку

Ремонт моста на Рязанском шоссе через реку Северку в городском округе Коломна проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сооружение расположено в селе Непецино, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Уточняется, на время капремонта движение транспорта предусмотрено по временной объездной дороге с временным мостом, который обустраивают на данном этапе. В работах задействованы 13 человек и 4 единицы спецтехники: строительный кран, каток, экскаватор и погрузчик.
Запустить рабочее движение по основному сооружению планируется в конце 2026 года. Это позволит обеспечить комфортный проезд жителей к парку, семейному центру помощи, школе, детским садам, больнице, Знаменскому храму, ж/д станции Непецино, близлежащим малонаселенным пунктам и трассе М-5 «Урал».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.