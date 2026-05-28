Главные новости к вечеру 28 мая 2026 года

Путин провел переговоры с Токаевым
Путин указал, что отношения двух стран динамично развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения. Глава государства отметил, что товарооборот России и Казахстана составил более $28 млрд в 2025 году. Он также подчеркнул, что Россия находится в числе ведущих торговых партнеров Казахстана.
Шойгу заявил, что удар по Киеву может быть нанесен в любой момент
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что удар по военным объектам в Киеве может быть нанесен в любой момент. Он подчеркнул, что Москва сама определит силу ответа.
Лавров ответил на слова Пашиняна о планах Армении «разбогатеть»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если премьер-министр Армении Никол Пашинян полагает, что страна «разбогатеет» на фоне ухудшения отношений с Москвой, то ему следует это обеспечить.
Комиссар ООН призвал расследовать удары ВСУ по Старобельску
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с призывом провести оперативное и независимое расследование после ударов, нанесенных украинскими вооруженными силами в Старобельске. Об этом сообщается в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Россия ограничит ввоз томатов, огурцов и клубники из Армении
Россельхознадзор с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении, говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия.