В екатеринбургском метро запустили «Книжный экспресс»

Тематический состав, посвященный писателям, чьи имена носят библиотеки и культурные учреждения города, будет курсировать в метро Екатеринбурга до ноября, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Поддержка и развитие библиотечной отрасли отвечает задачам нацпроекта «Семья».
«На стенах вагонов — архивные фотографии, редкие документы и материалы, посвященные Виссариону Белинскому, в честь которого названа наша крупнейшая библиотека, и знаковым для Среднего Урала литераторам: Павлу Бажову, Дмитрию Мамину-Сибиряку, Владиславу Крапивину», — рассказал Денис Паслер.
История каждого из четырех писателей представлена в отдельном вагоне. Так, в пространстве, посвященном Павлу Бажову, пассажиры смогут узнать о создании «Малахитовой шкатулки» и деятельности Свердловской областной межнациональной библиотеки имени писателя. Вагон Дмитрия Мамина-Сибиряка знакомит с жизнью автора «Приваловских миллионов» и историей Объединенного музея писателей Урала.
Экспозиция о Владиславе Крапивине посвящена его произведениям, а также проектам областной библиотеки для детей и молодежи, носящей имя писателя. Отдельный вагон посвящен литературному критику Виссариону Белинскому и крупнейшей библиотеке региона.
