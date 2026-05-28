«Поначалу дети не всегда готовы это есть»: Елена Бабура — о питании в лагерях

В калининградских лагерях дети в первые дни иногда отказываются от еды — это связано с адаптацией к новому меню, режиму и коллективной жизни. Об этом сообщила глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура во время рабочего выезда в детский центр «Юность» в четверг, 28 мая.
По словам Бабуры, меню во всех калининградских лагерях единое и составлено с учётом возраста детей и нормы КБЖУ. В нём нет жирной пищи, продуктов с избытком сахара и соли.
«Не всегда дети готовы есть такую еду, но проходит несколько дней — и пребывание на свежем воздухе, режим, коллективное поедание пищи создают нужный эмоциональный драйв», — отметила глава Роспотребнадзора.
В детском центре добавили, что больше всего дети любят на завтрак запеканку со сгущёнкой, а на обед — котлетки с пюре. Глава Роспотребнадзора добавила, что готовятся они на пару.
«Любой родитель, который отправил своего ребёнка в лагерь, имеет возможность провести свой контроль. Для этого надо договориться о встрече с руководством лагеря и прийти попробовать», — сказала Елена Бабура.
Родители калининградских школьников чаще всего жалуются на отсутствие хорошего Wi-Fi в детских лагерях и на то, что заболевших детей нельзя подлечить в медпункте и вернуть на отдых.