В Воронеже учащимся Хохольской школы рассказали о производстве сахара

Также детям в интерактивной форме объяснили, в чем польза и вред углеводов.

Занятие, посвященное истории сахарного производства, провели для учащихся агротехклассов Хохольской школы в Воронежском государственном университете инженерных технологий (ВГУИТ), сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Организация таких мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

На занятии школьникам также рассказали о технологии получения сахара из свеклы. Еще им в интерактивной форме объяснили, в чем польза и вред углеводов. Затем занятие продолжилось в профильной лаборатории одной из кафедр университета. Там дети научились определять массовую долю сахарозы в белом и коричневом сахаре. Закрепить новый материал ребята смогли, приняв участие в тематическом квизе. Победители получили призы.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.