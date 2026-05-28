В Воронеже учащимся Хохольской школы рассказали о производстве сахара

Занятие, посвященное истории сахарного производства, провели для учащихся агротехклассов Хохольской школы в Воронежском государственном университете инженерных технологий (ВГУИТ), сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Организация таких мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
На занятии школьникам также рассказали о технологии получения сахара из свеклы. Еще им в интерактивной форме объяснили, в чем польза и вред углеводов. Затем занятие продолжилось в профильной лаборатории одной из кафедр университета. Там дети научились определять массовую долю сахарозы в белом и коричневом сахаре. Закрепить новый материал ребята смогли, приняв участие в тематическом квизе. Победители получили призы.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.