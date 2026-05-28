С начала осени в силу вступят требования к цвету нижегородского такси

При этом к такси, которые получили разрешение на перевозку до принятия закона, новые требования не применяются.

Источник: Нижегородская правда

Сегодня, 28 мая, на заседании Заксобрания Нижегородской области в окончательном чтении приняли закон о цвете такси. норма цветовой гаммы вступит в силу с 1 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что в конце апреля законопроект был принят в первом чтении при условии дополнительной проработки. Изначально в инициативе указывали только оранжевый цвет кузова, но в результате обсуждения решили добавить еще один вариант — теперь цветовая гамма легкового такси должна соответствовать оранжевому или белому цвету.

Эти изменения дадут таксопаркам, ИП и самозанятым альтернативный выбор. А также позволят им снизить затраты на перекраску кузова, если машина уже белая.

Кроме того, закон устанавливает порядок определения общего числа машин, сведения о которых внесут в региональный реестр легковых такси. При этом для такси, которые получили разрешение на перевозку пассажиров до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются.

Так, они продолжат работать в прежнем цвете до окончания срока действия разрешения, выдаваемого на 5 лет.

Так, они продолжат работать в прежнем цвете до окончания срока действия разрешения, выдаваемого на 5 лет.