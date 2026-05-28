Дятлова поручила вывозить мусор с калининградских пляжей по особому графику

В Калининграде надо усилить уборку городских пляжей. Такое распоряжение дала сити-менеджер Елена Дятлова на оперативном совещании в четверг, 28 мая.
В администрации разработают расписание, учитывающее разные нагрузки в будние и выходные дни, чтобы поддерживать чистоту прибрежной зоны.
«Мы должны сделать отдых на пляжах комфортным для всех горожан», — подчеркнула Елена Дятлова, добавив, что в прошлом калининградцы не раз обращались с жалобами на переполненные контейнеры.
Спасатели назвали все места в Калининградской области, где можно будет купаться этим летом.
