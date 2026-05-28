В Белгородской области врачи осмотрели более 140 жителей Валуйского округа

Более 140 жителей Валуйского округа Белгородской области прошли обследования в «Поезде здоровья», который работал в селе Рождествено с 18 по 22 мая, сообщили в администрации муниципалитета. Создание условий для оказания качественной медпомощи отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Выполнено 143 флюорографии, 55 маммографий, 6 спирометрий, взято 15 гинекологических мазков. Невролог осмотрел 29 пациентов, врач узи выполнил 13 исследований. В результате работы мобильного комплекса к онкологу направлены 2 человека, 4 человека с подозрением на сахарный диабет, выявлены 5 человек с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания», — сказал главный врач Валуйской центральной районной больницы Виталий Булдаков.
Уточняется, что в «Поезде здоровья» обследовались жители населенных пунктов Рождествено, Лучка, Масловка, Ровное, Новоказацкое, Безгодовка и Борисово. Маломобильным пациентам и людям с инвалидностью помогали добраться до места проведения медосмотров. Такой мерой поддержки воспользовались более 80 человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.