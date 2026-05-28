На Кубани стартовал прием заявок в школу молодого предпринимателя

Прием заявок в «Школу молодого предпринимателя. Бизнес молодых» стартовал в Краснодарском крае, сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона. Образовательная программа проводится при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Обучение могут пройти жители края в возрасте от 18 до 35 лет. Первый трек — «Бизнес. Знакомство» — создан для тех, кто только думает о создании своего дела или зарегистрирован в качестве предпринимателя в регионе не так давно. Его программа будет включать онлайн-курс по основам ведения бизнеса, а по результатам участия предстоит сдать итоговый тест.
Трек «Бизнес. Развитие» рассчитан на предпринимателей, которые хотят масштабировать свое дело. Программа предусматривает мастер-классы, бизнес-разборы, групповые консультации по подготовке проекта.
По итогам обучения все предприниматели защитят бизнес-проекты на конкурсе, чтобы получить сертификат. С ним можно претендовать на льготный заем в краевом фонде микрофинансирования по ставке 0,1% годовых при условии регистрации предпринимательской деятельности сроком не более 12 месяцев. Прием заявок на первый поток продлится до конца июня. Подробная информация и регистрация доступны на сайте центра «Мой бизнес».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.