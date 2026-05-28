В Комсомольске-на-Амуре провели первый в этом году муниципальный этап Гражданского форума «Главное — люди». Он проходит под эгидой Года единства народов России и Года спорта в Хабаровском крае. Участниками стали более 200 человек из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Нанайского района и Солнечного округа. На форуме открыли 9 площадок, которые посвящены разным сферам развития гражданского общества. Спикеры — представители некоммерческих организаций, члены Общественной палаты края, работники местного самоуправления. Активисты, ветераны СВО, члены ассамблеи народов России обменивались опытом и озвучили идеи, которые впоследствии могут вырасти в проект. Форум организуют при поддержке Министерства внутренней и информационной политики региона. Александр Ивагин, председатель комитета министерства внутренней информационной политики Правительства Хабаровского края: «Все общественные организации с представителями власти решают, какие проекты на сегодняшний день важны для той или иной территории и получают свое развитие именно на таких площадках». Краевой этап форума пройдёт в Хабаровске в декабре.