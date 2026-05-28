Фестиваль «Футбол — школа жизни» в «Сириусе» объединил более 300 участников

Более 300 человек приняли участие в фестивале «Футбол — школа жизни» в «Сириусе», который прошел в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в фонде «Под флагом добра».
Мероприятие стартовало 22 мая в стенах Научно-технологического университета «Сириус». Там прошла викторина на тему здорового образа жизни и физической культуры — «Рассудители мифов». Участниками интеллектуального состязания стали будущие педагоги. Вместе с ними тему здорового образа жизни и спорта обсуждали приглашенные эксперты.
Кульминацией стали соревнования по футболу, прошедшие 23 мая. За победу в двух возрастных категориях боролись 16 команд: старшая (2012−2013 годов рождения) и младшая (2014−2015 годов рождения).
Для участников с ограниченными возможностями здоровья — команд специализированной (коррекционной) школы-интерната № 2 Сочи и футбольного клуба для детей с ОВЗ «Соболь без границ» — были проведены футбольные мастер-классы.
После завершения футбольных матчей состоялась торжественная церемония открытия, которая началась с выступления творческого коллектива «Визави» многопрофильной гимназии федеральной территории «Сириус» под руководством старшего тренера-преподавателя Марины Обуховой.
Все участники фестиваля получили дипломы, памятные медали и сувениры. Команды, занявшие призовые места, стали обладателями кубков. По традиции участники были награждены памятными призами от футбольного клуба «Сочи».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.