В Ростове разработают мастер-план для жилстроительства в формате КРТ

Кроме этого, в Левенцовке появятся два парка, которые станут частью общего общественного пространства. На севере будет входная зона с Аллеей Памяти и фонтаном-монументом. Здесь уже высажено 150 деревьев. Южную часть посвятят врачам, проявившим героизм во время пандемии COVID-19. Также планируется создать образовательное пространство для мастер-классов и квестов.