В Киреевске Тульской области отремонтировали стадион «Юность»

Одним из ключевых новшеств стал хоккейный корт. Преобразилось и подтрибунное пространство. Там, в частности, оборудовали раздевалки, душевые, тренерские и судейские комнаты. На втором этаже разместили комментаторскую кабину. Территорию стадиона обнесли новым ограждением. Еще там установили освещение и камеры видеонаблюдения, привели в порядок входную арку и обустроили парковку.