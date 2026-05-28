В Киреевске Тульской области отремонтировали стадион «Юность»

Обновленный стадион «Юность» в Киреевске Тульской области открыли 23 мая, сообщили в администрации Киреевского района. Сооружение отремонтировали по программе «Наш район», которая способствует достижению целей национального проекта «Инфраструктура для жизни».
На футбольном поле уложили семислойный искусственный газон, а беговые дорожки обустроили с помощью прорезиненного покрытия. Также на территории стадиона установили площадки для мини-футбола, баскетбола и волейбола, оборудовали зону воркаута и детский игровой комплекс.
Одним из ключевых новшеств стал хоккейный корт. Преобразилось и подтрибунное пространство. Там, в частности, оборудовали раздевалки, душевые, тренерские и судейские комнаты. На втором этаже разместили комментаторскую кабину. Территорию стадиона обнесли новым ограждением. Еще там установили освещение и камеры видеонаблюдения, привели в порядок входную арку и обустроили парковку.
В день открытия на стадионе провели товарищеский футбольный матч между командой правительства Тульской области и сборной Киреевского района. В игре принял участие и глава администрации муниципалитета Владислав Галкин. По итогам матча команда Киреевского района одержала уверенную победу со счетом 8:5.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.