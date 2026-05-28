Суд закрыл детский центр в Калининграде на 80 дней после вспышки сальмонеллёза

Суд закрыл детский центр «Сказка Лэнд» в Калининграде на 80 дней после вспышки сальмонеллёза. Учреждение располагается на улице Флотской. Об этом сообщили на сайте Калининградского областного суда.
Сотрудники регионального Роспотребноадзора обследовали частный детский сад 20 мая. Причиной проверки стала регистрация заболевания сальмонеллёзом 16 человек, в числе которых 11 детей в возрасте от двух до пяти лет.
Во время проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: допуск к работе сотрудников осуществляется без данных о прохождении медицинских осмотров, не осуществляется производственный контроль, внутренняя отделка имеет повреждения, приём пищевой продукции осуществляется без маркировки и товаросопроводительной документации, не проводится ежедневный осмотр работников, — рассказали в суде.
Кроме того, в детском саду не промаркирован инвентарь для уборки, отсутствуют утверждённое руководителем меню, блюда готовят без технологических документов, а складские помещения не оборудованы приборами для измерения влажности и температуры воздуха. Также в учреждении не проводят ежедневную мойку игрушек, а сбор отходов на пищеблоке осуществляется в немаркированные ёмкости без крышек.
Сотрудники Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении. Ленинградский районный суд приостановил деятельность детского сада на 80 суток. Постановление в законную силу не вступило.