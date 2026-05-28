Структура «Эфко» стала владельцем элеватора в Калаче Воронежской области

В начале 2023 года «Ъ-Черноземье» сообщил, что «Универсал строй» не может начать модернизацию Калачеевского элеватора для производства кукурузного крахмала, глюкозы и фруктозы. Инвестиции оценивались в 4,5 млрд руб. Господин Благов утверждал, что летом 2023 года проектные работы будут завершены, а сроки затянулись из-за сложностей с импортным оборудованием. Районные власти при этом сообщали о возможной продаже элеватора. В июле 2023-го «Ъ-Черноземье» обратил внимание на соответствующее объявление на «Авито». Имущество ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский», в состав которого входил элеватор, было оценено в 500 млн руб.