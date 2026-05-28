В Госдуме поддержали идею самозапрета на входящие международные звонки

Снять ограничение получится только через МФЦ.

В Госдуме хотят дать абонентам возможность самостоятельно ограничивать входящие международные звонки. Об этом заявил глава комитета по информационной политике Сергей Боярский в ходе обсуждения поправок к пакету мер против телефонного мошенничества, пишет РИА Новости в четверг, 28 мая.

По словам депутата, идея полного запрета таких вызовов «по умолчанию» была заменена на право каждого абонента включить эту защиту самостоятельно. «Предлагаемый в первом чтении механизм установления безусловного запрета входящих международных звонков по умолчанию заменён на право абонента самому установить запрет входящих международных звонков», — сказал Боярский.

Он уточнил, что отключить самозапрет можно будет только при личном обращении в МФЦ. «Считаем это очень важным уточнением. И я благодарю наших коллег за то, что именно к такому сбалансированному решению пришли», — добавил парламентарий.

Депутаты ранее предложили разрешить россиянам вводить самозапрет на компьютерные игры.

