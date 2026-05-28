Дом купца Михайлова в Ростове-на-Дону стал объектом культурного наследия

Здание, расположенное на Социалистической, 17, в донской столице официально признано памятником архитектуры регионального значения. Соответствующий акт опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Историческое здание возведено в конце 1880-х годов. Изначально оно принадлежало ростовскому купцу и благотворителю Алексею Михайлову.
Согласно документу, под охрану взяты местоположение объекта, объёмно-пространственная композиция, включающая подвальное помещение, а также декоративное оформление фасадов, выполненное в стиле эклектики.