Синоптики сказали, когда в Беларусь вернется жара после холодного циклона Jule с полярным воздухом

Синоптики сказали, когда в Беларусь вернется жара после полярного циклона Jule.

Источник: Комсомольская правда

Белгидромет сообщил погоду на первую неделю июня, сказав, когда в Беларусь вернется летняя погода, пишет БелТА.

Ранее «Комсомолка» писала, что принес в Беларусь циклон Jule вместе с похолоданием и полярным воздухом. Так, циклон, расположившийся на севере Европе, направил в Беларусь полярный воздух, а вместе со своими спутниками — атмосферными фронтами, принес порции осадков. Погода стала больше напоминать апрельскую. Но синоптики прогнозируют перемены к лучшей погоде:

— В последние майские выходные, погода возьмет курс на улучшение: ветер стихнет, градус за окном начнет повышаться.

Благодаря воздушным массам с юго-запада Европы июнь начнется с повышения температурного фона, которые вернется к климатическим нормам. На неделе с 1 по 7 июня — высокая вероятность летнего тепла от +25 до +27 градусов.

В первые дни июня температуры начнут расти, но из-за неустойчивых воздушных масс атлантического происхождения возможны кратковременные дожди и грозы местами. В ночные часы будет холодать до +5, а днем воздух будет прогреваться от +15 до +27 градусов.

Так, в понедельник, 1 июня, местами ожидаются непродолжительные дожди. Ночью от +5 до +12 градусов, а днем потеплеет от +16 до +23.

Во вторник, 2 июня, снова днем во многих районах пройдут кратковременные дожди или прогремят грозы. В ночные часы станет чуть теплее от +6 до +13, а днем в среднем будет от +18 до +25 градусов.

В среду, 3 июня, также местами задождит. В ночные часы и с утра возможны туманы. Ночью будет примерно от +8 до +15 градусов, а днем даже немного жарко от 20 до +27 тепла.

Ранее мы писали о том, что холодная и ветреная погода сохранится в Беларуси на выходных 30 и 31 мая.

Тем временем Минтруда сказало, как белорусам получить больничный после увольнения с работы.

