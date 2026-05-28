В Свердловской области летом запустят турмаршрут «Бажовское путешествие»

Новый туристический маршрут по Свердловской области «Бажовское путешествие» запустят в июне 2026 года, сообщили в департаменте информационной политики региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Всесезонный маршрут рассчитан на три дня. Он охватывает знаковые места Екатеринбурга, Березовского, Сысерти и Полевского. Пройдя по маршруту, можно будет посетить Мемориальный дом-музей Павла Бажова и музей «Шахта», познакомиться с историей уральской металлургии на площадке «Северская Домна» и попробовать самостоятельно добыть золото. Конечная точка путешествия — музей истории камнерезного и ювелирного искусства. Там можно будет принять участие в мастер-классе по созданию украшений из уральского сырья.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.